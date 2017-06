Fiorentina é colocada à venda após cobrança de torcedores

A Fiorentina, um dos clubes mais tradicionais da Itália, foi oficialmente colocada à venda nesta segunda-feira. Os irmãos Diego e Andrea Della Valle, proprietários da equipe de Florença, anunciaram por meio de nota oficial divulgada que o clube está aberto a negociações, devido às críticas feitas por parte da torcida insatisfeita com os maus resultados recentes.

“Os proprietários da ACF Fiorentina comunicam que estão absolutamente disponíveis, dada a insatisfação de parte dos torcedores, para se afastar do clube e colocá-lo à disposição de quem quiser comprá-lo, para administrá-lo da forma que achar correta”, diz o texto.

Diego e Andrea Della Valle, empresários do mundo da moda, no entanto, afirmaram que só aceitarão negociar com interessados que estejam “emocionalmente” ligados ao time – afastando a possibilidade de investidores asiáticos adquirirem o clube, como já ocorreu com o Milan, Inter de Milão e Parma, entre outros.

“Se, como se espera, houver um projeto feito por ‘florentinos autênticos’, eles encontrarão máxima abertura e disponibilidade”, afirma a nota assinada pelos irmãos. A família Della Valle comprou a Fiorentina em 2002, após a falência e a refundação do clube.

A atual gestão recolocou a equipe violeta na elite italiana e conseguiu duas classificações à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na última temporada, a equipe de Florença terminou na oitava colocação, fora até da Liga Europa. Durante os 15 anos a frente do clube, os irmãos também estiveram envolvidos no escândalo de fraude em apostas esportivas, chamado ‘Calciopoli’, em 2006.

Recentemente, os irmãos Della Valle anunciaram a construção de uma nova arena, apesar de não terem conseguido captar os 420 milhões de euros (1,4 bilhão de reais) estimados para a construção de sua nova casa até o momento. Este fato contribuiu ainda mais para a insatisfação dos torcedores, que preferiam seguir jogando no estádio Artemio Franchi e brigar por títulos.

A Fiorentina, que conquistou a liga italiana em 1956 e 1969, terá o zagueiro brasileiro Vitor Hugo, ex-jogador do Palmeiras, na próxima temporada.