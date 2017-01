Fim da novela: Jadson está de volta ao Corinthians

O meia Jadson acertou o seu retorno ao Corinthians nesta terça-feira, após quase um mês de negociação e quase desistência de ambas as partes. O jogador de 33 anos, que estava no Tianjin Quanjian, da China, assinou contrato de duas temporadas com o time paulista, confirmaram membros da diretoria. Jadson deve ser apresentado à torcida no amistoso contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, no Itaquerão, em São Paulo.

Os valores da negociação não foram revelados, mas o Corinthians deve pagar em torno de 450.000 reais mensais de salário e mais 5 milhões de reais em luvas aos agentes do atleta. Jadson será integrado ao elenco nos próximos dias e corre contra o tempo para ter condições físicas de ser aproveitado nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

Destaque do Corinthians no título do Brasileirão de 2015, Jadson foi vendido ao Tianjian Quanjian por 5 milhões de euros (21,63 milhões de reais) em janeiro do ano passado. No clube chinês, se destacou na conquista do acesso à primeira divisão do campeonato local e ainda tinha um ano de contrato. No entanto, como o Tianjian tinha muitos estrangeiros no elenco – recentemente contratou Alexandre Pato e o belga Axel Witsel – Jadson poderia perder espaço e viu uma brecha para negociar seu retorno ao Brasil.

Além do Corinthians, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro negociaram com o meia, que sempre teve o time paulista como prioridade – antes mesmo do acerto, chegou a postar fotos com a camisa do Corinthians nas redes sociais. O clube paulista ainda negocia com o marfinense Didier Drogba, que pediu alguns dias para avaliar a última proposta enviada pela diretoria alvinegra.

(com Estadão Conteúdo)