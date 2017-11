Filho emociona Massa em despedida: ‘Orgulhoso de você, papai’

Felipe Massa teve mais uma despedida sonhada em Interlagos. O piloto brasileiro da Williams adiou em um ano sua aposentadoria e, assim como no ano passado, recebeu o carinho de torcedores, colegas e familiares após terminar em sétimo no GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, na tarde deste domingo. A mensagem mais emocionante veio do rádio da equipe Williams. “Papai, estou muito orgulhoso de você. Aonde for for, vou te apoiar. Te amo e amei sua largada“, disse, em inglês, o filho Felipinho Massa, de sete anos.

Felipinho e o pai ainda subiram ao pódio depois da entrega dos troféus de Sebastian Vettel, o vencedor da corrida, Valterri Bottas e Kimi Raikkonen. ” A corrida foi maravilhosa, dei meu máximo. O resultado final foi como uma vitória. Obrigado de coração, valeu”, afirmou Massa, com a voz embargada, ao lado do filho e também de Rubens Barrichello, que fez questão de homenagear o amigo.

Massa, de 36 anos, fará a última corrida de sua carreira no dia 26, em Abu Dhabi. Em 15 temporadas na F1, o brasileiro conseguiu 11 vitórias, 41 pódios e foi vice-campeão em 2008.