Filho de Rivaldo é contratado por clube da Romênia

Rivaldinho, filho do pentacampeão mundial Rivaldo, foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Dínamo Bucareste, da Romênia. O jogador de 21 anos fechou contrato com os romenos até junho de 2020, e já posou para foto oficial com a camisa do clube.

O jovem atacante teve passagens pelo Mogi Mirim, clube que o formou e onde jogou ao lado do pai, entre 2014 e 2015. Depois, transferiu-se para o Boavista, em passagem rápida pelo time português, e Paysandu, onde atuou por oito partidas por empréstimo.

Rivaldo comemorou a contratação do filho em publicação no Instagram. “Meu filho Rivaldinho, desejo o melhor para você nesta nova etapa da sua vida. Deus está no comando e vai te abençoar no Dínamo Bucareste”, escreveu 0 meia.

Meu filho @9rivaldinho desejo o melhor para você nesta nova etapa da sua vida. Deus está no comando e vai te abençoar no Dinamo Bucuresti. A photo posted by Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) on Feb 7, 2017 at 10:55am PST

(Com Estadão Conteúdo)