Filho de Madonna treina em Lisboa com time sub-12 do Benfica

O filho da cantora americana Madonna, David Banda, treina nesta semana em Lisboa com o time sub-12 do Benfica. Segundo confirmou à Agência Efe a rainha do pop, que está há alguns dias em Portugal, ela mesmo solicitou que seu filho de 11 anos pudesse treinar nesta semana com o Benfica, informação que nesta sexta-feira é publicada pelos meios esportivos portugueses.

David Banda completará nesta sexta-feira seu quinto e último dia de treinos no Centro de Treinamento do Benfica, cujas instalações foram visitadas pela própria cantora. Madonna publicou em sua conta do Instagram uma foto de seu filho David vestido com um moletom preto à qual acrescentou o comentário “My champion!” (Meu campeão).

My Champion! ⚽️⚽️⚽️ 💘 A post shared by Madonna (@madonna) on May 14, 2017 at 3:01am PDT

O filho de Madonna, natural de Malawi e que foi adotado em 2006, é um conhecido seguidor do futebol português e, inclusive, em junho do ano passado, um dia antes da final da Eurocopa na França, foi visto em Londres usando o uniforme da seleção portuguesa.

(com EFE)