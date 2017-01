Filha de Nelson Piquet está namorando piloto da F1

O sobrenome Piquet seguirá frequentando o universo da Fórmula 1 nesta temporada. Kelly, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet, assumiu namoro com um dos pilotos do grid, o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso. Os dois postaram fotos de seus últimos encontros nas redes sociais com legendas que não deixam dúvidas.

Na última segunda-feira, Kelly, de 28 anos, postou uma foto ao lado de Kvyat durante viagem pela Itália, com a palavra “amor” escrita em russo na legenda. Dias antes, o piloto de 22 anos postou outra foto abraçado à namorada, com um singelo coração na legenda.

Kelly Piquet é filha da ex-modelo holandesa Sylvia Tamsma e nasceu na Alemanha, mas passou boa parte da adolescência no Brasil. Atualmente, a bela morena trabalha no departamento de mídia da Fórmula E, categoria para carros elétricos que teve seu irmão, Nelsinho Piquet, como campeão na temporada 2015.

❤️ Uma foto publicada por Daniil Kvyat (@danydk1) em Jan 1, 2017 às 9:28 PST

• люблю • ❣️🇮🇹💫 Uma foto publicada por Kelly Piquet (@kellypiquet) em Jan 8, 2017 às 1:23 PST