Filha de Maradona dá ‘pedala’ em Daniel Alves: ‘Ignorante’

Linguarudo, Daniel Alves arrumou briga com Dalma, filha de Maradona, ao dizer que seu Lionel Messi, seu antigo companheiro no Barcelona, estava muito acima do ex-craque da Seleção Argentina, que não poderia ser comparado a ele, e afirmar que Dieguito não foi um bom ” como exemplo para os jovens”.

“Não vi tanto o Maradona, não posso falar do que não vi. Tem gente que gosta, tem que respeitar, mas vou além. O Messi tem um dom incrível, inquestionável. Achar que ele não é um fenômeno só porque não ganhou uma Copa do Mundo? Está de sacanagem. TV e jornais manipulam muito. Querem comparar, mas como comparar Messi e Maradona? Quantas bolas de ouro o Maradona tem?”, disse Daniel Alves, de férias no Brasil, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

“Com todo o respeito ao Maradona, não seria um orgulho para mim ganhar uma Copa do Mundo com um gol de mão. Mão de Deus não engana, é ponta firme. Ele enganou todo mundo, ficou famoso por isso, beleza. Respeito o Maradona, mas, para mim, como esportista, não o colocaria como exemplo para os jovens”, continuou o jogador, hoje na Juventus.

Em carta aberta publicada no Instagram, a atriz Dalma Maradona fez questão de responder os comentários de Daniel Alves, a começar pela questão das Bolas de Ouro. “Você pergunta quantas Bolas de Ouro meu pai tem e isso me dá pena, pois na época em que meu pai jogava entendo que não premiavam jogadores que não fossem europeus. Capaz de não saber disso”, escreveu. “Termino te dizendo, em minha humilde opinião, que é mais saudável e muito mais inteligente escolher o silêncio quando realmente não se sabe de que, nem de quem se está falando.”

Como soy la primera en criticarlo a mi papá, tmb soy la primera en defenderlo y así será SIEMPRE! Ojalá @danialves23 me pueda leer! Una publicación compartida de Dalma Maradona (@dalmaradona) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 9:10 PDT

Confira na íntegra o texto de Dalma Maradina:

“Senhor Dani Alves, me dirijo a você para explicar um pouco quem é meu pai, já que creio ter o conhecimento que você não tem.

Vi o fragmento de uma nota sua e o escutei dizer que não se pode comparar Messi com meu pai. Poderia dizer que estou muito de acordo e sempre disse que cair nessa comparação é para gente ignorante, e como argentina amo o Messi e sempre celebro seus triunfos.

Agora você pergunta quantas Bolas de Ouro meu pai tem e isso me dá pena, pois na época em que meu pai jogava entendo que não premiavam jogadores que não fossem europeus. Capaz de não saber disso.

Você também disse que não teria orgulho de ganhar um Mundial com um gol de mão e aí, se me permite, te perguntaria se teve a possibilidade de ver o outro gol que meu pai fez naquela partida.

Para terminar, disse que não colocaria meu pai como exemplo esportivo para os jovens e aí me atrevo a dizer que até meu pai estaria de acordo com você, porque ele cansou de repetir QUE NUNCA QUIS SER EXEMPLO DE NADA E QUE FEZ O QUE PÔDE.

Faça-se um favor e fale com alguns de seus colegas jogadores brasileiros e pergunte quem é meu pai. Acho que muitos deles vão poder explicar perfeitamente.

Termino te dizendo, em minha humilde opinião, que é mais saudável e muito mais inteligente escolher o silêncio quando realmente não se sabe de que, nem de quem se está falando.

Passar bem!

Dalma Maradona”