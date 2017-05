Figueirense: goleiro falha, deixa estádio de táxi e é demitido

Um fato bastante incomum marcou a derrota do Figueirense por 2 a 0 para o Boa Esporte, na noite desta terça-feira, em Florianópolis, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente goleiro Fábio fez sua estreia pela clube catarinense e, 45 minutos, deixou o Figueirense – de táxi.

Fábio, de 38 anos, falhou feio em um gol marcado por Douglas Assis, aos 24 minutos do primeiro tempo. O zagueiro do Boa Esporte levantou a bola para a área de muito longe e, atrapalhado pelo campo bastante molhado do estádio Orlando Scarpelli, o goleiro não conseguiu segurar e a bola entrou direto no gol, sem tocar em ninguém.

Pouco antes do intervalo, o Boa ainda ampliou com o meia Fellipe Matheus, cobrando pênalti. Na volta para o segundo tempo, a torcida estranhou a alteração do técnico Márcio Goiano, que trocou Fábio por Thiago Rodrigues. Após a partida, o superintendente de esportes do clube, Carlos Arini, explicou a situação e disse que Fábio não atuaria mais pelo Figueirense.

Goleiro Fábio que fazia sua estréia hoje pelo Figueirense durou apenas 45 minutos no clube. Após essa falha pediu demissão no vestiário. pic.twitter.com/4tDa0gLIy4 — Liberta Depre (@liberta_depre) May 31, 2017

Segundo o dirigente, Fábio alegou problemas pessoais e pediu para sair. O jogador ainda pegou um táxi ainda no intervalo e sequer acompanhou o segundo tempo da partida. “Estou há muito tempo no futebol, mas há situações que são inusitadas. (…) A contratação do Fábio foi avalizada, quem o trouxe fui eu. Trabalhei com ele em 2008, sempre teve personalidade. Mas a partir do momento que ele deixa o time no intervalo, por uma falha que acontece, ou por problemas psicológicos, extracampo, que não sabíamos… Ele não faz mais parte do elenco.”

Carlos Arini disse ter conversado com Fábio e assumiu sua parcela de responsabilidade pelo ocorrido. “Ele me pediu desculpas, pediu para pedir desculpas a todo mundo. Mas o principal sou eu pedir desculpa para o torcedor, para todos. Realmente a gente nem sempre acerta, a responsabilidade da contratação deste jogador e do que aconteceu é minha.”

Fábio é um dos mais experientes jogadores em atividade no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Portuguesa, Goiás, Ponte Preta, Criciúma e São Caetano. Desde 2015, estava no Ituano, clube pelo qual disputou o Campeonato Paulista de 2017.

(com Estadão Conteúdo)