FIA voltará a investigar acidente entre Vettel e Hamilton

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vai reexaminar a batida ocorrida no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no domingo, entre Sebastian Vettel, da Ferrari e Lewis Hamilton, da Mercedes. De acordo com a entidade, medidas adicionais poderão ser tomadas.

Os fiscais da corrida aplicaram a penalização ‘stop-go’ (paragem) de 10 segundos a Vettel, atual líder do campeonato, depois que o alemão bateu na traseira do carro de Hamilton e depois jogou as rodas de sua Ferrari sobre a Mercedes do adversário enquanto ambos esperavam o retorno do safety car para os boxes.

A punição foi considerada branda, uma vez que Vettel terminou a prova à frente de Hamilton e ampliou sua vantagem na liderança para 14 pontos. O alemão acusou o britânico de prejudicá-lo ao desacelerar de repente, mas a FIA confirmou que dados mostraram que o piloto “manteve velocidade consistente e se comportou da mesma forma nessa ocasião do que em outras relargadas durante a corrida”.

A nova investigação será realizada na segunda-feira, 3 de julho. De acordo com a entidade, a decisão deverá ser divulgado antes do GP da Áustria, dia 9 de julho.

(Com Reuters)