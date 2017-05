Fernando Alonso largará em quinto nas 500 milhas de Indianápolis

O neozelandês Scott Dixon conquistou neste domingo a primeira posição do grid de largada para as 500 Milhas de Indianápolis, prova que será realizada no próximo fim de semana, nos Estados Unidos. Essa foi a terceira pole de Dixon na mais tradicional prova da Fórmula Indy. Mais uma vez, contudo, o grande destaque do treino foi Fernando Alonso. Bicampeão mundial na Fórmula 1 e piloto da McLaren, o espanhol teve excelente desempenho e sairá em quinto. Essa é a primeira participação do piloto em uma prova da Fórmula Indy, o que o deixará de fora do GP de Mônaco, no dia 28, mesma data das 500 Milhas.

Alonso, aliás, sacramentou o bom desempenho dos carros da Andretti, que ficaram também em terceiro, com Alexander Rossi, e em quarto, com o japonês Takuma Sato. JR Hildebrand, por sua vez, foi o sexto (o segundo colocado foi o americano Ed Carpenter, que tem a sua própria equipe e havia sido o mais rápido no sábado). Quem também teve um bom desempenho neste domingo foi o brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, que fez boas voltas e garantiu a sétima posição, logo à frente do norte-americano Marco Andretti e do australiano Will Power. Completou as dez primeiras colocações o piloto da casa Ryan Hunter-Reay.

Três vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e quatro vezes pole position, o brasileiro Hélio Castroneves decepcionou neste domingo e fez apenas o 19º tempo. Ele precisará apostar em uma corrida de recuperação se quiser obter sua quarta vitória neste palco mítico do automobilismo.

Piloto acidentado é operado, mas está fora de perigo – O gravíssimo acidente sofrido ontem pelo francês Sebastien Bourdais ainda repercutia neste domingo em Indianápolis. O piloto da Dale Coyne perdeu o controle de seu carro e deu de cara contra o muro de contenção do circuito (assista ao replay da batida abaixo). Com múltiplas fraturas na pélvis e no quadril, a equipe de segurança do autódromo levou mais de dez minutos para tirá-lo do carro. Bourdais saiu do carro consciente, mas foi removido de ambulância para o Hospital Metodista da Universidade de Indiana onde passou por cirurgia. Neste domingo a organização da prova divulgou um comunicado com uma mensagem de Bourdais: “Quero agradecer a todos pelo apoio e pelas mensagens, alguns pilotos até passaram por aqui. Levará um tempo, mas me sinto bem após a cirurgia. Eu voltarei (a correr), só não sei dizer quando”, foi o que disse a mensagem.