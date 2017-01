Felipe Melo e Palmeiras selam acordo – com emojis no Twitter

Felipe Melo e Palmeiras já não fazem mais questão de esconder o namoro, que em breve virará casamento. Nesta quarta-feira, o volante com passagem pela seleção brasileira e o clube paulista praticamente confirmaram a negociação de maneira inusitada: com emojis no Twitter. A contratação do jogador de 33 anos, que estava na Inter de Milão, deve ser oficializada (de maneira tradicional), nesta quinta-feira.

A negociação se arrasta há alguns dias, criando forte expectativa na torcida palmeirense. O Palmeiras fez questão de aumentar o mistério ao postar, às 21h27, a imagem de uma folha e um lápis, sinalizando uma contratação.

📝 — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) January 4, 2017

Felipe Melo, porém, praticamente acabou com o mistério ao postar, minutos depois, a imagem de um porco, o mascote adotado pela torcida alviverde.

🐷 — Felipe Melo (@_felipemelo_) January 4, 2017

Mais cedo, a esposa do jogador, Roberta Melo, já havia dado pistas do acordo, ao postar uma foto vestindo roupa verde e com a hashtag “Uma nova história Deus tem pra nós”,

Tenho que sair….☺☺🍏 #umanovahistoriaDeustempranos #dos3 A photo posted by Roberta Nagel (@_robertameloo_) on Jan 4, 2017 at 12:11pm PST

Felipe Melo passou os últimos 11 anos no futebol europeu, com passagens por clubes importantes como Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Inter de Milão. No Brasil, foi revelado pelo Flamengo e passou por Cruzeiro e Grêmio. O jogador disputou a Copa de 2010 pela seleção brasileira e, desde a expulsão na eliminação para a Holanda, nas oitavas de final, não teve mais chances na equipe nacional.