Felipe Melo é, enfim, confirmado no Palmeiras

O Palmeiras finalmente confirmou neste domingo a contratação do volante Felipe Melo. O atleta de 33 anos, que estava na Inter de Milão, assinou contrato de três anos com o clube paulista. “Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa”, disse o volante, em entrevista ao site oficial do clube. “Eu fiquei realmente impressionado com o carinho da torcida. Antes mesmo de assinar, eles fizeram eu me sentir palmeirense. Isso faz toda a diferença.”

Com vasta experiência na Europa, onde disputou inúmeras Ligas dos Campeões por clubes como Juventus, Galatasaray e Inter de Milão, o volante, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, agora quer usar toda essa bagagem na campanha do clube paulista na Libertadores. “Eu ganhei alguns títulos importantes no Brasil, joguei Libertadores com o Flamengo e com o Cruzeiro. No Flamengo, com 18 anos, fui titular, mas no Cruzeiro não. Hoje, eu chego para disputar essa competição com um clube como o Palmeiras, que vai tentar vencer, e como um jogador importante. Em todo clube que passei, eu deixei minha marca por nunca deixar de disputar todas as bolas. Essa é a minha força, essa é a minha marca. Eu chego para ser mais um no Palmeiras, para ajudar e para ser ajudado”, afirmou.

Campeão brasileiro em 2016, o Palmeiras não tem economizado para reforçar o elenco para este ano. Felipe Melo é o sexto reforço do clube, que antes do volante já havia anunciado o atacante Keno e os meias Hyoran, Raphael Veiga, Alejandro Guerra e Michel Bastos. Felipe Melo acertou com o Verdão após ser liberado do contrato que mantinha com a Inter de Milão. O clube italiano concordou com a rescisão do vínculo para reduzir a folha salarial. Felipe Melo vinha sendo pouco utilizado na atual temporada, com apenas 10 jogos disputados e uma expulsão.

(Com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)