Felipe Melo dá show em entrevista e promete ‘tapa em uruguaio’

Felipe Melo chegou ao Palmeiras nesta terça-feira da forma que mais gosta: entrando de sola. Em uma concorrida e divertida entrevista na Academia de Futebol, na zona oeste de São Paulo, o volante de 33 anos prometeu dedicação total ao campeão brasileiro e disse que vai “dar porrada” e até “tapa na cara de uruguaio” se for preciso. Felipe Melo ainda se disse perseguido pela imprensa, negou a fama de violento e rebateu comentários até de dirigentes do Flamengo e do Corinthians.

O ex-jogador da Inter de Milão garante que a imagem de “maldoso” foi criada pela imprensa. “Se não me engano, nos últimos cinco anos tomei quatro cartões vermelhos. Creio que para um centro-campista, roubador de bolas, que tem de fazer esse trabalho sujo, é até pouco. Tem muita gente que me critica porque tem inveja ou porque gostaria que eu jogasse no seu time. (…) Minha média de expulsão é menor que a do Gabriel Jesus, que a do Fernandinho…e não se fala nada.”

O volante com passagens por clubes como Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Inter de Milão, voltou a defender seu estilo e já fez uma “promessa” visando a Copa Libertadores. “Felipe Melo não é só porrada é técnica também. Não fiquei 12 anos na Europa à toa. Se tiver de dar porrada, eu vou dar. Se tiver de bater na cara de uruguaio, vou dar tapa na cara, porque isso faz parte da minha forma de jogar.”

Sobrou até para o humorista Antonio Tabet, fundador do site Kibe Loco, que é vice de comunicação do Flamengo e recentemente ironizou o fato de Felipe Melo ter ido para o Palmeiras apesar de sempre ter feitos juras de amor ao clube rubro-negro. “É difícil acreditar que o Flamengo tenha um dirigente como esse, que nem sei o nome, para fazer piada em rede social dizendo que jogador é uma ‘put…’. Ele como vice, é um ótimo piadista. Vejo os vídeos dele no YouTube, dou risada, para isso ele é número 1, mas está na profissão errada.”

Mais calmo, brincou sobre o fato de o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, ter confundido o nome do reforço do clube alvinegro – Fellipe Bastos – com o seu. “Eu vi o vídeo e achei engraçado. A televisão só fala de Felipe Melo e ele se confundiu. Vai ser bacana o nosso rival trazer bons jogadores. Não conheço o Fellipe Bastos, mas sei que é um bom jogador. Mas o pitbull de verdade está aqui”

Abaixo, outros trechos da primeira coletiva de Felipe Melo no Palmeiras:

Flamengo – Não tive oferta do Flamengo. Sou flamenguista e hoje sou palmeirense. Se tiver de jogar contra qualquer clube, vou dar a vida pelo Palmeiras. É o Palmeiras que está colocando comida na minha casa, e é pelo Palmeiras que vou lutar, se tiver que comer alguém vivo eu vou fazer. Vamos chorar e rir juntos. É Palmeiras e acabou.

Críticas – Não estou generalizando, existe mau-caráter em todo lugar. Mas muitos de vocês jornalistas ganham de dinheiro para falar mal dos outros. Faltam com respeito à família, ao ser humano e ao homem. Crítica faz parte, como torcedor eu critico mesmo, mas jamais vou falar ‘esse cara é um songa-monga, um desgraçado’. É falta de respeito. Isso para mim não é diferente do cara que está soltando bomba, porque é maldade, e isso não serve para a humanidade. Falta fechar mais a classe do futebol.

Seleção brasileira – Acho que fui injustiçado, tinha sido o melhor meio-campista da Itália. Acho que faltou um treinador de “colhão” para me levar à seleção. Acho que o Brasil agora está muito bem representado de treinador e de auxiliar, que é o Sylvinho, com quem trabalhei no Inter. Mas a minha seleção agora é o Palmeiras.

Propostas – O único clube que me fez oferta foi o São Paulo. Não sei se foi oficial, mas conversei com o Marco Aurélio Cunha. Ele foi profissional, depois que acertei com o Palmeiras mandei mensagem para ele agradecendo, mas Palmeiras foi muito profissional, não vazou nada, isso foi muito importante para mim.

Arrependimentos – Não me arrependo de nada na minha vida. Ah, me arrependo de ter casado aos 18 anos com uma mulher que nunca amei.