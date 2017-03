Felipe Massa é o mais rápido nos treinos da F1 em Montmeló

A equipe Williams mostrou força na abertura da segunda bateria da pré-temporada da Fórmula 1, na manhã desta terça-feira, no Circuito da Catalunha, em Montmeló. O brasileiro Felipe Massa superou favoritos ao título como Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, destaques da semana passada, e cravou o melhor tempo da sessão.

O piloto brasileiro anotou o segundo melhor tempo da atual pré-temporada da F-1, com 1min19s726, atrás somente da marca de 1min19s705, recorde da pista registrado pelo finlandês Valtteri Bottas, reforço da Mercedes, na terça-feira passada.

A sessão desta manhã foi quase toda dominada pelo australiano Daniel Ricciardo, mostrando enfim parte do potencial da nova Red Bull, mas Massa assumiu a ponta na meia hora final da atividade e fez o melhor tempo com pneus supermacios. Ricciardo, por sua vez, obteve sua melhor marca, de 1min19s900, com pneus ultramacios, considerados mais rápidos que os supermacios.

O desempenho de Massa surpreende também porque o brasileiro perdeu uma das sessões da semana passada por causa de problemas no carro, causados por falhas seguidas do companheiro Lance Stroll. Na última delas, o jovem canadense danificou a Williams, que decidiu ficar de fora do último treino da bateria, na quinta. Seria Massa quem pilotaria o carro neste dia.

O “ex-aposentado” Massa também se destacou por ser um dos mais constantes na pista. O novo carro da equipe mostrou regularidade ao longo de 67 voltas. Só não deu mais giros que Vettel, da Ferrari, com 82. O alemão, por sinal, marcou o quarto melhor tempo desta manhã, com 1min21s127.

Ele também ficou atrás de Lewis Hamilton, que exibiu performance mais discreta do que na semana passada, quando até liderou sessões. O piloto da Mercedes anotou 1min20s456.

Mercedes e Ferrari foram os destaques da bateria de testes da semana passada. Os dois times se alternaram na ponta nas sessões. Bottas fez o melhor tempo de toda a semana, enquanto o também finlandês Kimi Raikkonen surpreendeu ao exibir forte ritmo, desbancando Vettel, mesmo usando pneus mais lentos.

Resultados do 1º dia da segunda sessão de treinos de pré-temporada da F1 em Barcelona:

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:19.726 (65 voltas)

Daniel Ricciardo(AUS/Red Bull-Renault) 1:19.900 (49)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.456 (49)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:21.127 (80)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:21.347 (59)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:21.676 (45)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:21.965 (45)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:22.698 (34)

Pascal Werhlein (ALE/Sauber-Ferrari) 1:23.336 (47)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:24.790 (15)

(com Estadão Conteúdo)