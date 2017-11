Federer se torna o esportista que mais ganhou com premiações

Um dos maiores nomes da história do esporte, Roger Federer bateu mais um recorde na sua vitoriosa e longa carreira. Após a vitória contra o jovem tenista Alexander Zverev nesta quarta-feira, o suíço se tornou o esportista que mais faturou em premiações nos esportes individuais, ultrapassando o golfista Tiger Woods. De acordo com a Forbes, a marca alcançada é de US$ 110.235.682 (cerca de 361 milhões de reais).

O número deve aumentar até o restante da temporada, já que Federer segue fazendo boa campanha no ATP Finals. Nesta quinta-feira, o suíço derrotou o croata Marin Cilic, por 2 sets a 1 (6/7 (5-7), 6/4 e 6/1), e lidera o grupo 2 com três vitórias e nenhuma derrota.

Nesta temporada, Federer mostrou estar totalmente focado no tênis e que deve ficar mais alguns anos atuando nos principais torneio do calendário do tênis mundial. Logo no início do ano, o suíço conquistou o Aberto da Austrália contra seu principal rival , o espanhol Rafael Nadal. Já no meio do ano, conquistou seu oitavo título de Wimbledon.

Além dos dois títulos de Grand Slam, Federer foi o tenista com mais títulos de Masters 1000 no ano,com as conquistas em Indian Wells, Miami e Xangai. Com isso, o atual número dois do mundo chegou a 27 títulos desse nível, três a menos do que Nadal e que Novak Djokovic.