Federer foi o atleta com maior valor comercial de 2016

Roger Federer despencou no ranking da ATP em 2016 – é hoje o 17º da lista -, mas continua com enorme prestígio. O tenista suíço de 35 anos, maior vencedor de Grand Slams da história, foi o atleta com maior valor comercial do último ano, segundo relatório elaborado pela London School of Marketing e publicado nesta quinta-feira no site da ATP.

O ex-número 1 do mundo ganhou, segundo o estudo, 49,2 milhões de libras (191 milhões de reais) em 2016 graças a seus acordos publicitários, mesmo ficando seis meses afastado do circuito por uma lesão no joelho esquerdo.

“Apesar de um ano complicado para Roger Federer no aspecto esportivo, seus sucessos em patrocínios e acordos comerciais mostram que as características de um atleta e sua personalidade também são importantes em acordos a longo prazo em matéria comercial”, comentou Jacques de Cock, membro da London School of Marketing.

Federer é seguido no ranking pelo jogador de basquete LeBron James, campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers, e pelo golfista Phil Mickelson. No top-10 também figuram atletas em decadência esportiva, como o golfista Tiger Woods e os tenistas Novak Djokovic e Rafael Nadal. Eleito novamente o melhor jogador de futebol do mundo, Cristiano Ronaldo é o oitavo na lista.

Abaixo, os 10 atletas com maior valor comercial, segundo a London School of Marketing:

1 – Roger Federer (tênis): 49,2 milhões de libras

2 – LeBron James (basquete): 44,3 milhões de libras

3 – Phil Mickelson (golfe): 41 milhões de libras

4 – Tiger Woods (golfe) 36,9 milhões de libras

5 – Kevin Durant (basquete) 29,5 milhões de libras

6 – Rory McIlroy (golfe) 28,7 milhões de libras

7 – Novak Djokovic (tênis) 27,9 milhões de libras

8 – Cristiano Ronaldo (futebol) 26,2 milhões de libras

9 – Jordan Spieth (golfe) 26,2 milhões de libras

10 – Rafael Nadal (tênis) 26,2 milhões de libras