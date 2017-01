Federer festeja título como ‘rockstar’ e volta ao Top 10

Ainda em quadra, com o troféu do Aberto da Austrália em mãos, Roger Federer prometeu celebrar seu 18º título de Grand Slam, o primeiro em quase cinco anos, como uma “estrela de rock”. E, nesta segunda-feira, ao posar com o troféu diante do público australianao, contou ter cumprido a promessa e dormido muito pouco. Além do título, o suíço de 35 anos comemorou o retorno ao Top 10 do tênis.

“Festejamos como rockstars. Começamos muito tarde e voltamos para casa já no amanhecer, o que foi bom, pois é lindo ver o sol nascer em Melbourne. Foi uma longa noite de diversão. Todo mundo estava com muito bom humor, foi um dia especial, duas semanas incríveis que terminaram de uma ótima maneira. Me diverti muito”, afirmou Federer aos jornalistas locais presentes.

Federer contou que dançou bastante, apesar do cansaço após cinco sets contra Rafael Nadal, e ainda assistiu aos melhores momentos do jogo antes de tentar pegar no sono. “Nem sei quanto tempo dormi, se é que realmente dormi. Tive de assistir os melhores momentos para relembrar quão parelho foi o jogo e relembrar as emoções que senti.”

Federer disse que tirará umas semanas para descansar, mas que pretende seguir jogando “por alguns anos”. Sua principal meta do ano será conquistar Wimbledon pela oitava vez.

Top 10 – Com o título, Federer voltou a figurar entre os dez melhores do mundo em atualização divulgada nesta segunda-feira pela ATP. O maior campeão de Grand Slams ganhou sete posições e aparece no décimo posto. Nadal, por sua vez, ganhou três lugares e é o sexto.

O líder segue sendo o britânico Andy Murray, seguido pelo sérvio Novak Djokovic. O suíço Stan Wawrinka ultrapassou o canadense Milos Raonic e é o terceiro do mundo.

Os 10 primeiros colocados do ranking da ATP:

1. Andy Murray (GBR) 11.540 pontos

2. Novak Djokovic (SER) 9.825.

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.695.

4. Milos Raonic (CAN) 4.930.

5. Kei Nishikori (JAP) 4.830.

6. Rafael Nadal (ESP) 4.385.

7. Marin Cilic (CRO) 3.560.

8. Dominic Thiem (AUT) 3.505.

9. Gael Monfils (FRA) 3.445.

10. Roger Federer (SUI) 3.260.