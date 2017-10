Federer diminui distância para Nadal e sonha com topo do ranking

Roger Federer diminuiu em 410 pontos a distância para o líder Rafael Nadal no ranking publicado pela ATP nesta segunda-feira. A pontuação foi atualizada um dia depois de o suíço conquistar o Masters 1000 de Xangai ao vencer o próprio Nadal na decisão. Com o resultado, Federer manteve a possibilidade de terminar 2017 no topo do circuito mundial de tênis.

Na classificação atualizada, Nadal tem 10.465 pontos, 1960 pontos a mais que o suíço. O britânico Andy Murray é o terceiro, mas, lesionado, não deve voltar a jogar nesta temporada. Completam os cinco primeiros o croata Marin Cilic, semifinalista contra Nadal em Xangai, e o jovem alemão Alexander Zverev, que caiu para a quinta colocação.

Dentre os brasileiros, o melhor colocado segue sendo Rogério Dutra Silva, que caiu quatro posições e está na 81ª colocação. Thomaz Bellucci também perdeu posições e agora é o 92º. Fora do top 100, Thiago Monteiro subiu dois lugares no ranking e é o 125º.

Sharapova perto do top 50

Na atualização do ranking feminino, o destaque é o salto de Maria Sharapova. Na última semana, a tenista russa figurava na 86ª posição, com 725 pontos ganhos. Porém, após vencer seu primeiro título desde que retornou da suspensão por doping, no WTA de Tianjin, a russa subiu 29 posições e agora é a 57ª melhor colocada com 1.005 pontos, uma posição à frente da brasileira Beatriz Haddad Maia, que tem 990.

As cinco primeiras da lista da WTA seguem inalteradas desde a atualização da última segunda-feira. A líder continua sendo a romena Simona Halep, com 6175 pontos. A espanhola Garbiñe Muguruza é a segunda colocada, seguida pela checa Karolina Pliskova, a ucraniana Elina Svitolina e a americana Venus Williams.

(Com AFP)