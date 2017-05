‘Família MSN’ rouba a cena em título do Barcelona

Uma cena chamou a atenção depois do título da Copa do Rei conquistado pelo Barcelona no último sábado: os filhos de vários jogadores entraram em campo, bateram bola com os craques e posaram com o troféu no estádio Vicente Calderón, em Madri. E o trio MSN, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar mostrou que suas famílias também são bastante entrosadas. Mateo e Thiago Messi, Delfina e Benjamin Suárez, e David Lucca, o herdeiro de Neymar, se juntaram para fotos e ganharam réplicas em miniatura da taça de campeão.

Em uma imagem que fez sucesso nas redes sociais, o filho mais velho do argentino, Mateo, parece estar imitando Neymar, que celebrava com um gesto popularizado por Ronaldinho Gaúcho.

Filho do Messi copiando o Neymar 😂 pic.twitter.com/l0KkW7bdYz — sccp (@gui_breezy11) May 28, 2017

Os filhos de Gerard Piqué e da cantora colombiana Shakira, Sasha e Milan, também estiveram no gramado.

🏆 #CampionsFCB 👏👏 🔵🔴 #ForçaBarça #FCBarcelona #igersFCB Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona) em Mai 27, 2017 às 4:46 PDT

O filho de Neymar era o único o único dos herdeiros a não vestir uma camisa do clube catalão. Nesta segunda-feira, porém, ele poderá ganhar um novo modelo do pai. O Barcelona lançou seu uniforme para a temporada 2017/2018. Com listras finas, a camisa é bem mais azul e menos grená que nas temporadas anteriores:

The new @FCBarcelona kit for the 2017/18 season Així és l’equipació del Barça de la temporada 2017/18 Así es la equipació del FC Barcelona de la temporada 2017/18 #football #fcbarcelona #igersfcb #nike Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona) em Mai 29, 2017 às 2:27 PDT