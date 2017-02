F1: Williams apresenta novo carro de Felipe Massa

De surpresa, a Williams foi a primeira escuderia da Fórmula 1 a apresentar seu carro para a temporada de 2017. A escuderia inglesa apresentou nesta sexta-feira o modelo FW40 por meio de seu site oficial, com duas fotos e um vídeo. O modelo, que será usado pelo brasileiro Felipe Massa e pelo estreante canadense Lance Stroll, evidenciou o impacto do novo regulamento da categoria, que terá carros mais baixos e largos do que os vistos até 2016.

Com o seu nome inspirado no aniversário de 40 anos da Williams, o novo carro da equipe manteve o mesmo padrão visual do seu antecessor: é predominantemente branco e com os filetes de faixas azuis e vermelhas que atravessam o modelo de ponta a ponta.

A Williams também confirmou nesta sexta-feira que a apresentação oficial do seu novo carro foi marcada para 25 de fevereiro, dois dias antes do início dos testes de pré-temporada da Fórmula 1. O Mundial de 2017 será iniciado em 26 de março, data da disputa do GP da Austrália, em Melbourne.

Mudanças – O novo regulamento técnico da F-1 para 2017 trouxe mudanças com o objetivo de, entre outras coisas, deixar os carros com maior aerodinâmica e aderência na pista. Para isso, as asas e pneus traseiros serão mais largos. Fornecedora única da F-1, a Pirelli calcula que os novos pneus irão colaborar para que os tempos de volta sejam de três a cinco segundos mais rápidos do que os anteriores em todos os circuitos.

Ao mesmo tempo, a expectativa também é a de que os carros se tornem mais difíceis de guiar. A Williams voltará a contar com a experiência de Felipe Massa, que desistiu de sua aposentadoria na Fórmula 1, após a saída do finlandês Valtteri Bottas -contratado pela Mercedes para substituir o campeão aposentado Nico Rosberg.

Massa fará dupla titular de pilotos com Lance Stroll, de apenas 18 anos de idade. Com a mescla entre a juventude de Stroll e a experiência do brasileiro, que completará 36 anos em abril, a Williams espera reagir no cenário das principais forças da Fórmula 1 – foi apenas a quinta colocada em 2016.