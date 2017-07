F1: Vettel não receberá nova punição por batida em Hamilton

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira a decisão de não impor uma nova punição ao alemão Sebastian Vettel por sua batida no inglês Lewis Hamilton na última prova da Fórmula 1, o GP do Azerbaijão, disputado em 25 de junho.

A decisão foi adotada após o piloto da Ferrari participar nesta segunda, na sede da entidade, de uma audiência sobre o caso. De acordo com a FIA, a postura de Vettel foi um ponto que pesou para a decisão. Segundo a entidade, o alemão assumiu toda a responsabilidade pelo incidente, pediu desculpas e também “se comprometeu a dedicar tempo nos próximos 12 meses para atividades educacionais em vários campeonatos da FIA e eventos. Com isso, o presidente da FIA, Jean Todt, decidiu que o “caso está encerrado”.

Durante a prova, Vettel foi punido com uma parada nos boxes de dez segundos depois de colidir com Hamilton. Com o safety car na pista, os carros estavam andando enfileirados quando o alemão tocou a traseira da Mercedes do inglês sob a alegação de que o rival havia reduzido a velocidade. Irritado com o que considerou uma ação intencional para prejudicá-lo, emparelhou com o carro do rival e o atingiu deliberadamente.

Após o ocorrido, a FIA optou por não punir Hamilton. E, posteriormente, os dados da telemetria mostraram que o inglês não desacelerou repentinamente e nem freou momentos antes da colisão. Essas informações, contribuíram para que a federação reabrisse o caso.

(Com Estadão Conteúdo)