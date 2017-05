F1: Vettel completa volta mais rápida da história em Mônaco

Sebastian Vettel bateu um recorde no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco. Atual líder da Fórmula 1, o alemão fez a volta mais rápida da história do circuito de rua nesta quinta-feira, após liderar a cronometragem com 1min12seg720 na segunda sessão. Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o líder da primeira prática.

Vettel foi o único piloto a romper a barreira de 1 minuto e 13 segundos. O recorde anterior pertencia a seu compatriota Michael Schumacher, que em 2004 cravou 1min14s439. Hamilton, seis pontos atrás do líder depois de cinco provas, foi só o oitavo mais veloz no segundo treino, com uma volta de 1min13seg873. No primeiro, o inglês completou seu giro mais rápido em 1min13seg425 de manhã. O rival da Ferrari foi o segundo colocado, com 1min13s621.

No segundo treino livre, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat e Carlos Sainz completaram as cinco primeiras posições, respectivamente. Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, terminou o dia na 10ª colocação. A Ferrari busca voltar a vencer no circuito em Monte Carlo, algo que não acontece desde 2001, quando Michael Schumacher subiu ao lugar mais alto do pódio.

Felipe Massa, representante da Williams, finalizou o primeiro treino na 11ª posição, após marcar 1min14s617. Apesar de melhorar o tempo na segunda sessão com 1min14s0003, o brasileiro caiu duas posições na classificação geral. Na corrida de 2016, Massa terminou a prova em 14º lugar.

Em Mônaco, os treinos livres são sempre na quinta-feira porque a sexta-feira, que normalmente é o primeiro dia dos carros na pista em outros circuitos, é um dia de descanso.

(Com Reuters)