F1: Neymar manda mensagem a Hamilton assim que termina GP

Apesar de ter se acidentado na terceira curva e caído para a última posição, o britânico Lewis Hamilton foi o nono colocado do Grande Prêmio do México neste domingo e conquistou seu quarto título mundial de Fórmula 1, pois o alemão Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada em quarto. Assim que cruzou a linha de chegada, Hamilton recebeu a mensagem de seu amigo Neymar: “Hey Lewis, parabéns pelo título, o quarto! Parabéns campeão”, disse Neymar pelo rádio, em inglês.

Campeão em 2008, ainda pela McLaren, em 2014 e 2015, já pela Mercedes, sua equipe atual, Hamilton foi a 333 pontos, 56 a mais que o piloto da Ferrari. Como faltam apenas duas corridas, no Brasil e nos Emirados Árabes, o agora tetracampeão não pode mais ser alcançado.

A vitória no circuito Hemanos Rodríguez, na Cidade do México, foi do holandês Max Verstappen, que largou em segundo lugar, assumiu a ponta logo na segunda curva e não saiu mais da dianteira do pelotão. O pódio teve ainda os finlandeses Valtteri Bottas, da Mercedes, na segunda posição, e Kimi Raikkonen, da Ferrari, em terceiro.

Único brasileiro do grid, Felipe Massa largou em décimo, depois de ter sido 11º no treino oficial, beneficiado por uma punição ao australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e recebeu a bandeirada também em 11º. Seu companheiro de equipe na Williams, o canadense Lance Stroll, foi o sexto.