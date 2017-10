F1: Hamilton vence o GP do Japão e fica perto do tetra

Assim como nas duas últimas corridas, Lewis Hamilton fez muito bem a sua parte no GP do Japão e ainda contou com a sorte para abrir vantagem na liderança do Mundial de pilotos da Fórmula 1. O piloto inglês da Mercedes venceu em Suzuka na madrugada deste domingo e, com o abandono de Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou muito perto do tetracampeonato. O holandês Max Verstappen e o australiano Daniel Ricciardo, ambos da Red Bull, completaram o pódio. Felipe Massa chegou em 10º.

Largando na pole position, Hamilton praticamente não foi ameaçado neste domingo. Somente nas voltas finais, precisou conter o ímpeto de Verstappen. Já Vettel teve um problema no motor e abandonou ainda no começo da prova. Como consequência, Hamilton já poderá sacramentar o título na próxima corrida, nos Estados Unidos.

Com o oitavo triunfo na temporada, o 61º na carreira, o inglês aumentou de 34 para 59 pontos a vantagem sobre Vettel no campeonato. Para se tornar o novo tetracampeão da F-1, ele precisa vencer em Austin, no dia 22, e torcer para o rival alemão não passar da sexta colocação.

A 16ª etapa do campeonato foi praticamente decidida nas primeiras volta com a frustração de Vettel. Largando em segundo, o alemão não conseguiu atacar Hamilton e ainda foi perdendo posições, em razão do fraco rendimento do motor. Após cair para sexto, ele teve de abandonar a prova. A Ferrari explicou em seguida que uma falha na vela de ignição do motor foi o responsável por abreviar a corrida do alemão. E pode também ter sido determinante para definir o campeonato.

Confira a classificação final do GP do Japão:

1º – Lewis Hamilton(ING/Mercedes), em 1h27min31s194

2º – Max Verstappen(HOL/Red Bull), a 1s211

3º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 9s679

4º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 10s580

5º – Kimi Raikkonen(FIN/Ferrari), a 32s622

6º – Esteban Ocon (FRA/Force India), a 1min07s788

7º – Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1min11s424

8º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min28s953

9º – Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1min29s883

10º – Felipe Massa (BRA/Williams), a 1 volta

11º – Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 1 volta

12º – Jolyon Palmer (ING/Renault), a 1 volta

13º – Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), a 1 volta

14º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 1 volta

15º – Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), a 2 voltas

Não completaram a prova:

Lance Stroll (CAN/Williams)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)