F1: Hamilton largará na pole e pode ser tetra nos EUA

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, dominou todos os treinos em Austin, no Texas, e garantiu neste sábado a pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em que pode conquistar seu quarto título mundial de Fórmula 1 com três etapas de antecedência. Segundo colocado, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, largará na segunda colocação.

O finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, largará na terceira colocação, seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e o outro representante da Finlândia na categoria, Kimi Raikkonen, da Ferrari, que completa o grupo dos cinco mais rápidos. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, terminou o treino classificatório em 11º.

Hamilton cravou o recorde da pista do Circuito das Américas (1min33s108) e conquistou sua 11ª pole position na temporada e 72ª na carreira. Além disso, o britânico alcançou a marca de 117 largadas na primeira fila, um recorde na história da categoria, superando o alemão Michael Schumacher.

O Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 17h (de Brasília). Lewis Hamilton conquistará seu quarto título mundial caso vença a corrida e Sebastian Vettel termine em sexto lugar ou abaixo disso. Se o piloto da Mercedes for o segundo, terá de torcer para Vettel terminar de nono colocado para baixo para que Valtteri Bottas não vença a corrida.

(com agência EFE e Gazeta Press)