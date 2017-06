F1: Hamilton faz 66ª pole da carreira e supera recorde de Senna

Lewis Hamilton superou neste sábado o recorde de Ayrton Senna de 65 pole positions na Fórmula 1, ao bater o companheiro de equipe da Mercedes Valtteri Bottas para garantir o melhor lugar no Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo.

Hamilton fez a pole com o tempo de 1:40.593. Bottas largará ao seu lado na primeira fila. O líder do campeonato de Fórmula 1, Sebastian Vettel, à frente de Hamilton por 12 pontos na classificação, conquistou o quarto lugar. Seu companheiro de equipe Ferrari, Kimi Raikkonen, ficou em terceiro.

Max Verstappen, da Red Bull, que liderou os treinos na sexta-feira, ficou em quinto, mas seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo ficou em 10º depois de bater numa parede.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, largará na nona posição.