F1: Hamilton é suspeito de evitar impostos em compra de jato

Lewis Hamilton, recém coroado tetracampeão mundial de Fórmula 1, é a mais nova estrela do esporte envolvida em polêmicas fiscais. O jornal britânico The Guardian informou nesta segunda-feira que o piloto da Mercedes é suspeito de ter se beneficiado de um esquema envolvendo paraísos fiscais para evitar o pagamento de impostos na compra de seu jato, uma aeronave do modelo Bombardier CL605 Challenger, em 2013.

A investigação está sendo feita pela direção-geral do Tesouro e Finanças britânica e foi denunciada pelo Paradise Papers, grupo comandando pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e que divulga casos de manobras fiscais de celebridades, políticos e esportistas renomados.

Segundo a investigação, Lewis Hamilton teria evitado pagar 3,3 milhões de libras (14,2 milhões de reais) na compra da aeronave, que é avaliada em sua totalidade em 16,5 milhões de libras (70,98 milhões de reais). Os profissionais que trabalham com o atleta teriam usado empresas fictícias nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilha de Man e Guernsey para diminuir os preços na importação do jato do Canadá para o Reino Unido.

Com o esquema, o piloto teve este valor ressarcido por estes países. Posteriormente, esta aeronave seria alugada por uma empresa britânica, que se responsabilizaria pelos serviços de voo e tripulação. No entanto, na prática, Hamilton estaria alugando os serviços do próprio jato, que estaria oficialmente vinculada a estas companhias fictícias.

Segundo o piloto, a compra foi realizada com a orientação de profissionais contratados, que são especialistas neste tipo de operação fiscal. Por isso, acredita-se que Hamilton não esteja diretamente ligado com o esquema de facilitação no pagamento de impostos. O britânico ainda nega a criação de empresas fictícias e reitera que as autoridades das Ilhas de Man estiveram presentes em todos os processos da negociação.