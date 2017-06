F1: Hamilton comanda dobradinha da Mercedes em Montreal

Um dia depois de ter igualado o ídolo Ayrton Senna em número de pole positions, com 65, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou neste domingo a 56ª vitória da carreira na Fórmula 1 ao garantir o primeiro lugar do Grande Prêmio do Canadá.

A equipe alemã obteve a primeira dobradinha em 2017, com o finlandês Valtteri Bottas em segundo lugar. Assim, a Mercedes dá o troco na rival Ferrari, que há duas semanas fez o mesmo no GP de Mônaco. O pódio teve ainda o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, como terceiro colocado.

Com a liderança no gride, Hamilton chega aos 129 pontos na primeira colocação, contra 141 de Sebastian Vettel, da Ferrari, que terminou na quarta posição. A escuderia italiana também amargou o sétimo lugar do finlandês Kimi Raikkonen. O brasileiro Felipe Massa se envolveu em acidente logo na primeira volta e abandonou a corrida.

(Com EFE)