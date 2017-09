F1: grid na Malásia conta com Hamilton na pole e Vettel em último

Lewis Hamilton, da McLaren, tem tudo para ampliar sua liderança sobre Sebastian Vettel na disputa pelo título da Fórmula 1. Enquanto o piloto britânico cravou a 70ª pole da carreira na Malásia, o rival da Ferrari sequer conseguiu anotar uma volta rápida no circuito de Sepang, e largará na última posição do grid.

Com o melhor tempo de 1min30s076, o líder do Mundial de pilotos largará na frente e formará a primeira fila com o finlandês da Ferrari Kimi Raikkonen, seguidos pelos dois pilotos da Red Bull: o holandês Max Verstappen, terceiro colocado no treino, e o australiano Daniel Ricciardo, quarto. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, que marcou o tempo de 1min32s034 no cronômetro, ocupará a 11ª posição no grid.

O dia prometia ser bom para Vettel, que, nos treinos livres, registrou o segundo melhor tempo entre os concorrentes. Contudo, o alemão teve problemas nas sessões preliminares e, com novo motor sem potência, foi o único piloto a não registrar voltas rápidas e será obrigado a largar na última posição.

O Grande Prêmio da Malásia marca a 15 ª etapa do campeonato e a última vez que os pilotos disputarão a prova no circuito de Sepang – o contrato não foi renovado e a prova, que faz parte do roteiro da Fórmula 1 desde 199, estará fora do calendário do ano que vem da categoria e não tem previsão para voltar. A largada do GP derradeiro no país está previsto para as 4h00 deste domingo (horário de Brasília).