F1: GP dos EUA leva astros pop para animar a corrida

O GP dos Estados Unidos, neste domingo em Austin, Texas, mais uma vez fez de tudo para atrair o público americano para a Fórmula 1. A modalidade busca espaço no país em que são sucesso a Fórmula Indy e a Nascar, e por isso promoveu shows com astros pop e até o engajamento contra o câncer de mama, pela campanha do Outubro Rosa.

Em 2016, a cantora Taylor Swift fez uma apresentação, e neste ano a atração musical ficou por conta dos astros Justin Timberlake e Stevie Wonder – o primeiro no sábado, antes do treino classificatório, e Wonder na abertura do GP. O fim de teve ainda shows de outras bandas e artistas locais.

Além dos eventos musicais, o circuito terá muitas referências à campanha de Outubro Rosa. A fornecedora italiana Pirelli colocou à disposição das escuderias pneus na cor rosa. Entre os três tipos de pneus disponíveis para o GP, os ultra macios terão a tradicional faixa roxa pintada de rosa.

O vermelho do pit-lane e também das margens da reta dos boxes terá a cor rosa.

(Com AFP e Gazeta Press)