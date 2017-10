F1: Consultor da RBR diz que ‘seria melhor Massa se aposentar’

A disputa pelo décimo lugar no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, no último domingo, gerou críticas ao brasileiro Felipe Massa. Pouco depois da prova, o consultor da RBR, Helmut Marko, se irritou com a postura do piloto da Williams, que teria atrapalhado Max Verstappen, e afirmou que ele deveria se aposentar ao final da temporada.

Durante a corrida, Massa disputou a décima posição com o espanhol Fernando Alonso. Mais à frente, Lewis Hamilton e Verstappen brigavam pela liderança. Entretanto, no momento em que o brasileiro precisou deixar os dois líderes passarem, ele segurou o holandês. Assim, Alonso não seria beneficiado. Com a redução no ritmo do piloto da RBR, o britânico conseguiu segurar a vantagem e vencer mais uma prova na busca pelo tetracampeonato.

“Max tinha ritmo para atacar Hamilton. Não pode acontecer aquilo, os líderes se aproximarem e você sair da frente apenas depois de tantas curvas. Se não fosse esse episódio, teríamos um final mais emocionante. Seria melhor se o Massa se aposentasse ao final deste campeonato”, disse o ex-piloto austríaco à emissora ORF.