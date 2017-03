F1: Bottas bate recorde de Rubinho e lidera manhã de testes

Valtteri Bottas vem aproveitando bem os seus primeiros momentos como piloto da Mercedes. Nesta quarta-feira, o finlandês quebrou o recorde do circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, em mais um dia de treinos da pré-temporada da Fórmula 1.

Bottas, recém-contratado para substituir o alemão Nico Rosberg, que se aposentou após conquistar o título de 2016, cravou tempo de 1min19s705, em volta com pneus supermacios. A melhor marca na pista, no traçado atual (4.655 metros), era do brasileiro Rubens Barrichello, que, com a Brawn GP, andou em 1min19s955, no treino de classificação para o Grande Prêmio da Espanha de 2009.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, cravou o segundo melhor tempo, 1min21s153. Em terceiro, de maneira surpreendente, apareceu o britânico Jolyon Palmer, da Renault, que chegou a provocar bandeira vermelha no início da atividade.

Outro que teve problemas, pela segunda vez em dois dias de testes, foi o canadense Lance Stroll, da Williams, que voltou a ficar preso na brita e terminou o dia em sexto. Seu companheiro, Felipe Massa, não foi a pista nesta manhã, assim como o tricampeão Lewis Hamilton.

Nico Rosberg compareceu aos testes desta manhã e disse estar se adaptando à vida de ex-atleta. “Me senti um pouco estranho, estando aqui, assim”, admitiu o antecessor de Bottas.

Classificação da primeira sessão do terceiro dia de testes de pré-temporada em Barcelona:.

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1min19s705 (75 voltas).

2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) a 1s448 (48).

3. Jolyon Palmer (GBR/Renault) a 1s691 (51).

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1s904 (69).

5. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) a 2s119 (54).

6. Lance Stroll (CAN/Williams) a 2s646 (56).

7. Alfonso Celis (MEX/Force India) a 4s076 (39).

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 4s127 (28).

9. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) a 4s247 (31).

10. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 5s428 (27).

(com agência EFE)