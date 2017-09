F1: acidente com tampa de bueiro encerra treino na Malásia

O primeiro dia de treinos em Kuala Lumpur para o GP da Malásia de Fórmula 1 foi marcado por um acidente inusitado. Depois de um primeiro treino atrasado devido a uma forte chuva, a segunda atividade terminou de forma antecipada quando Romain Grosjean, da Haas, foi surpreendido por uma batida em uma tampa de bueiro. O contato furou um de seus pneus, fazendo com que o piloto francês se chocasse contra a barreira de proteção.

Apesar da cena feia, o piloto não sofreu nada sério, porém o diretor de prova, Charlie Whiting, considerou por bem não continuar a sessão, encerrando-a nove minutos antes do previsto, com destaque para a dupla da Ferrari. Segundo colocado no campeonato mundial, Sebastian Vettel finalizou o segundo treino livre da Malásia como o mais rápido, com tempo 1m31s261. O segundo mais veloz foi Kimi Raikkonen, com 1m31s865.

RED FLAG: Session halted temporarily after GRO hits the wall at Turn 13 He's out of the car and signals he is ok 👍#MalaysiaGP 🇲🇾 #FP2 pic.twitter.com/ZwwHLzqCN8 — Formula 1 (@F1) September 29, 2017

Líderes do primeiro treino, a dupla da Red Bull apareceu logo em seguida com Daniel Ricciardo anotando 1m32s099 e Max Verstappen em quarto, com 1m32s109. A quinta colocação ficou com Fernando Alonso, da McLaren.

Atual líder do mundial de pilotos, Lewis Hamilton, da Mercedes, voltou a apresentar dificuldades e chegou a escapar da pista em certos momentos. Com esses problemas, o inglês encerrou o treino apenas na sexta colocação, com um tempo de 1m32s677.

Após sofrer com problemas hidráulicos e ficar de fora da primeira atividade, o brasileiro Felipe Massa finalizou a sessão com o 12º melhor tempo com 1m33s394. Já Lance Stroll, seu companheiro de Williams, ficou apenas na 14ª posição, com 1m33s818.

Os pilotos retornarão às pistas na madrugada deste sábado para a disputa do terceiro treino livre, às 3h (de Brasília). Um pouco mais tarde, os pilotos brigam por uma melhor posição no grid de largada para o GP da Malásia no treino qualificatório, às 6h. A 15ª etapa está marcada para a madrugada deste domingo, às 4h.

(com Gazeta Press)