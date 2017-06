Ex-zagueiro Paolo Maldini estreará como tenista profissional

Paolo Maldini, ídolo do Milan e da seleção italiana, foi um dos maiores zagueiros de todos os tempos. E agora, perto de completar 49 anos, seguirá uma nova carreira no esporte: a de tenista profissional. Maldini competirá na categoria de duplas do torneio Aspria Tennis Cup, um challenger da ATP disputado em Milão a partir do dia 24 de junho.

Em sua estreia como tenista profissional, Maldini jogará ao lado de seu treinador Stefano Landonio. A dupla não possui ranking e foi convidada com um “wild-card” da organização. A Aspria Tennis Cup faz parte dos torneios challenger, uma espécie de segunda divisão da ATP.

“Paolo saca bem, tem golpes discretos e está melhorando seu voleio. Não tem um ponto especialmente forte, mas também não tem nenhum ponto fraco”, declarou o treinador parceiro Landonio, ao jornal Il Tennis Italiano. Maldini defendeu o Milan por 25 anos e foi capitão da Itália 74 vezes em 126 partidas. Atualmente é diretor técnico do Miami FC, dos Estados Unidos.

O evento em Milão deve contar com três top 100 na chave de simples: o espanhol Marcel Granollers, o italianob Marco Cecchinato e o brasileiro Thiago Monteiro, além de ex-campeões em decadência como o espanhol Tommy Robredo, e os argentinos Guido Pella e Federico Delbonis.