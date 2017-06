Ex-UFC, Tim Hague morre após ser nocauteado

O ex-lutador canadense do UFC Tim Hague faleceu neste domingo após ser nocauteado em uma luta de boxe, em Edmonton, no Canadá, na última sexta-feira. Hague foi encaminhado ao hospital logo após o combate contra o ex-jogador de futebol americano Adam Braidwood, mas não resistiu à hemorragia cerebral.

Durante a luta, Hague sofreu uma série de golpes durante a luta, porém o árbitro só encerrou o combate quando o canadense caiu desacordado no ringue.

“É com incrível tristeza e dor no coração que informo a morte de Tim hoje. Ele foi cercado por sua família, ouvindo suas músicas favoritas. Iremos sentir muito a falta dele”, escreveu a irmã de Tim Hague, Jackie Neil.

Hague teve cinco aparições no UFC. Depois de vencer na sua estreia, o canadense acabou derrotado em outras quatro lutas antes de se desvincular do principal torneio de artes marciais mistas. Ao todo ele entrou em ação no octógono 34 vezes e possui um cartel de 21 vitórias e 13 derrotas.

Além de lutador, Tim Hague também era professor em uma escola no Canadá. Em comunicado oficial, a École Bellevue School, instituição onde ele trabalhava, escreveu: “Era um professor amado. Seus alunos o amavam e ele era parte importante da comunidade da escola”.

(Com Gazeta Press)