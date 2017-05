Ex-número um do golfe, Tiger Woods é preso na Flórida

O golfista americano Tiger Woods, ex-número 1 do mundo, foi preso na madrugada desta segunda-feira, em Jupiter, na Flórida (pouco mais de 65 quilômetros ao norte de Boca Raton), acusado de dirigir alcoolizado ou sob efeito de drogas.

Segundo a polícia de West Palm Beach, ele foi detido às 3h da madrugada (horário local) e liberado às 10h50 da manhã. Woods, de 41 anos, mora na ilha de Jupiter.

Afastado do golfe profissional desde fevereiro por problemas nas costas, Woods disse na quinta-feira que havia melhorado fisicamente. “Faz apenas um mês que fiz outra cirurgia nas costas, e é difícil expressar o quão melhor eu me sinto. Foi um alívio instantâneo. Eu não me sentia tão bem assim em anos.”

Ele ainda disse que esperava retornar logo ao esporte. “Eu quero jogar golfe profissional novamente, mas não estou olhando para isso agora. No momento, meu foco é a recuperação e fazer o que os médicos me dizem. Estou me concentrando em objetivos de curto prazo.”