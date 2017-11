Ex-ministra paga indenização a Nadal por difamação

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira a ex-ministra dos Esportes do país, Roselyne Bachelot, a pagar 12.000 euros (46.000 reais) de indenização por danos morais ao tenista espanhol Rafael Nadal. No ano passado, Bachelot acusou o número 1 do tênis de ter fingido uma lesão para ocultar um exame antidoping, que teria dado positivo, em 2012.

“Todo mundo sabe que a famosa lesão de Rafael Nadal, quando parou durante sete meses, se deve certamente a um controle positivo”, disse a ex-ministra, na ocasião. O espanhol negou vigorosamente quaisquer atos irregulares e se disse satisfeito com a sentença anunciada nesta quinta. Ele doará o dinheiro para uma ONG francesa.

“Como vocês podem ver na mídia, hoje é um dia feliz para mim, minha equipe e meus fãs. A Justiça francesa resolveu o caso em favor de minha honestidade e integridade como um esportista. Eu quero agradecer a todos que acreditaram em mim”, afirmou Nadal.

“Quando apresentei meu pedido só queria defender minha integridade e imagem como atleta, mas também os valores que defendi ao longo de minha carreira”, completou.

Ministra não se arrepende

Segundo o advogado da ex-ministra, Olivier Chappuis, Roselyne Bachelot não recorrerá da sentença e segue firme com sua acusação. “Ela não se arrepende em absoluto de suas palavras”, disse o advogado. “Além disso, ela se alegra de ver que os juizes consideraram desproporcionais as demandas de Rafael Nadal.” O tenista havia pedido uma indenização de 100.000 euros (386.000 reais).

(com Reuters e AFP)