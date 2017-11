Ex-médico de ginástica dos EUA se declara culpado de abuso sexual

O ex-médico da equipe americana de ginástica artística Lawrence Nassar, acusado de assediar mais de 100 atletas ao longo de várias décadas, se declarou culpado nesta quarta-feira das múltiplas acusações de abuso sexual. Nassar – que trabalhou na equipe americana por quase três décadas em quatro Jogos Olímpicos – pode ser condenado a 25 anos de prisão pelos crimes segundo os promotores do estado de Michigan (EUA), onde o caso está sendo julgado.

Nassar enfrenta 22 acusações criminais de agressão sexual no estado americano por abusar de atletas sob o disfarce de realizar um tratamento. Como parte de um acordo, o médico admitiu sete casos de abuso. Três das vítimas tinham menos de 13 anos e as outras entre 13 e 15 anos. Os promotores disseram que 125 vítimas alegaram ter sofrido abuso.

Algemado e mais magro, Nassar compareceu ao tribunal vestindo um macacão laranja. Falando de maneira suave, se declarou culpado com um simples “sim” a cada acusação lida. Depois fez uma declaração ao tribunal. Disse ter rezado por suas vítimas e pediu desculpas por seus crimes, ocorridos entre 1998 e 2015.

“Quero que elas se curem. Quero que essa comunidade se cure”, disse Nassar. A juíza Rosemarie Aquilina não ficou satisfeita com as palavras do ex-médico. “Você usou sua posição de confiança da maneira mais vil: para abusar de crianças. Concordo que agora é o momento de cura. Mas isso pode levar uma vida, enquanto você passa a sua vida atrás das grades”, assinalou Aquilina.

As medalhista de ouro olímpicas Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas estão entre as vítimas de Nassar. Raisman reagiu ao julgamento em seu Twitter, chamando-o de “um monstro, não um médico”.

Rachael Denhollander, a primeira a acusar Nassar publicamente, duvidou de suas desculpas no tribunal. “Ele é um narcisista consumado. Ele é um mestre da manipulação”, afirmou em coletiva. “Não acredito que haja sinceridade no que Larry falou, além de seu desejo de chamar a atenção para o bem que ele acredita estar fazendo hoje”.

O caso de Nassar faz parte de um escândalo de grande alcance que obrigou o presidente da Federação Americana de Ginástica, Steve Penny, a se demitir em março. A equipe americana de ginástica adotou uma nova “política desportiva segura” em resposta ao escândalo de Nassar, que irá exigir um “relatório obrigatório” das suspeitas de abuso sexual.

Em 12 de janeiro está marcada uma audiência de sentença, durante a qual as vítimas terão a oportunidade de falar. Nassar também deverá comparecer em uma audiência na segunda-feira por conta de outras acusações contra ele.