Ex-jogador da NFL morre em trágico incêndio nos EUA

O ex-jogador de futebol americano Quentin Moses morreu neste domingo após um incêndio em uma residência da cidade de Monroe, no distrito da Geórgia, nos Estados Unidos. De acordo com bombeiros do município, Moses, de 33 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher e sua filha também morreram no acidente.

Moses foi encontrado ainda vivo na casa em chamas por volta das 6 horas da manhã locais. O ex-jogador estava inconsciente e teve morte declarada pouco após chegar ao hospital. Andria Godard, de 31 anos, e sua filha Jasmine Godar, de dez, morreram na residência.

Andria e Jasmine eram esposa e filha de Xavier Godard, um antigo companheiro de time de Moses na faculdade, que morreu afogado em 2007, pouco após o nascimento da filha. Pequenos jornais e sites dos Estados Unidos, como o Online Athens, noticiaram que Moses morreu tentando salvar a família dos amigos.

Keith Glass, chefe do departamento dos bombeiros da cidade de Monroe, afirmou que a casa estava envolta em chamas quando a equipe de resgate chegou. As causas do incêndio ainda não foram reveladas.

Quentin Moses foi a 65ª escolha do Draft de 2007 da NFL, e atuou pelo Miami Dolphins entre 2007 e 2010. Nos últimos cinco anos, trabalhou como assistente técnico na Universidade de Reinhardt. Os Dolphins prestaram uma homenagem ao ex-jogador nas redes sociais: “Nossos pensamentos e orações estão com os amigos e familiares de Quentin Moses.

Our thoughts and prayers are with the friends and family of Quentin Moses. pic.twitter.com/kIJr1hu57f — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) February 12, 2017

