Ex-campeão mundial de boxe é preso por dirigir embriagado

Oscar De La Hoya, ex-campeão mundial de boxe e uma das maiores estrelas do esporte na década de 90, segue com problemas de saúde e com a Justiça americana. Nesta quarta-feira, o ex-lutador americano de 43 anos foi preso em Pasadena, na Califórnia, Estados Unidos, por dirigir embriagado, segundo informações de vários sites americanos, como o TMZ.

De La Hoya foi detido no início da madrugada de quarta, quando dirigia sua Land Rover e foi reprovado nos testes de sobriedade pela patrulha policial local. O ex-campeão foi solto horas depois, sob pagamento de fiança. Segundo o TMZ, De la Hoya foi visto em vários bares da região naquele noite.

O lutador nascido em Los Angeles e filho de pais mexicanos ficou conhecido como Golden Boy (Menino de Ouro, em inglês) depois de conquistar a medalha de ouro no boxe nos Jogos de Barcelona-1992. Como profissional, tem um cartel de 45 lutas, com 39 vitórias e seis derrotas. Conquistou dez títulos mundiais em seis categorias e, em 2009, decidiu se aposentar e se tornar empresário.

De La Hoya admitiu, em 2011, que lutava contra a dependência de álcool e drogas, principalmente a cocaína e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação.