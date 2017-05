Ex-Atlético-MG, Raphael Aguiar morre de câncer aos 29 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira Raphael Aguiar, ex-atacante formado no Atlético-MG, vítima de câncer ósseo, aos 29 anos. Em 2014, ele foi diagnosticado com um tumor no joelho e encerrou a carreira após colocar uma prótese no local. Aguiar estava internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG lamentou a morte do jogador em suas redes sociais. “Com muito pesar, o Atlético manifesta suas condolências aos familiares e amigos de Raphael Aguiar, que faleceu nesta madrugada.” O velório do ex-atleta será na tarde desta quarta, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O sepultamento será na quinta, em sua cidade natal, Divino de São Lourenço, no Espírito Santo.

Raphael Aguiar atuou pela equipe profissional do Atlético-MG entre 2008 e 2009 e marcou um gol, diante do Santos, em vitória por 3 a 2 na Vila Belmiro. Seu último clube foi o Valério, em 2013, depois de passagens por Macaé e Guarani, entre outros clubes.