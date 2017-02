Europa vai pedir à Fifa 16 vagas para Copa do Mundo de 2026

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, anunciou nesta quinta-feira, em reunião do Comitê Executivo da entidade, que vai pedir à Fifa o aumento de 16 vagas para seleções europeias na Copa do Mundo de 2026, quando terá a primeira edição com 48 seleções. “Com uma seleção europeia em cada grupo, creio que todas as 16 podem se classificar para a segunda rodada do torneio.” Nas duas últimas Copas, a Europa teve 13 seleções nas disputas.

A Copa do Mundo com 48 seleções terá 16 grupos de três times e os dois melhores de cada um avançarão à segunda fase, com 32 equipes disputando o mata-mata. A reunião que definirá a quantidade de vagas de cada continente deverá ocorrer em maio, no Bahrein.

(Com Estadão Conteúdo)