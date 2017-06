Estudo aponta Neymar como jogador mais valioso do planeta

Um estudo realizado pela CIES Football Observatory e divulgado na manhã desta segunda-feira apontou Neymar como jogador mais valioso do futebol. Levando em consideração aspectos como performance dos jogadores e seus clubes, status internacional, tempo de contrato, idade e posição de cada um dos atletas, a entidade calculou que o atacante do Barcelona vale 210,7 milhões de euros (cerca de 777,4 milhões de reais).

Dois jovens ingleses do Tottenham completam o pódio do estudo: o meia Dele Alli, de 21 anos, é o segundo, com valor estimado de 155 milhões de euros (aproximadamente 571 milhões de reais) e o atacante Harry Kane, 23 anos, o terceiro com 153 milhões de euros (563 milhões de reais).

Apontados como os melhores jogadores do planeta, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparecem na quarta e na décima primeira colocação respectivamente. O craque argentino tem um valor de mercado estimado em 151,7 milhões de euros (R$ 559,7 milhões), já o português 112,4 milhões de euros (R$ 414,7 milhões).

Este é o quarto ano consecutivo que a CIES Football Observatory divulga o estudo. Para realizar a análise, o grupo realizou seus estudos sobre mais de 2.000 multas rescisórias das cinco principais ligas europeias – Campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês.

(com Gazeta Press)