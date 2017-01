Estátua de Messi é mutilada por vândalos na Argentina

A estátua de Lionel Messi inaugurada em junho do ano passado, em Buenos Aires, foi praticamente destruída em um ato de vandalismo nesta segunda-feira. Imagens publicadas por diversos veículos de imprensa argentinos mostraram que apenas a parte inferior do monumento, com as pernas do jogador e uma bola, foi preservada.

A Secretaria de Cultura Cidadã e Função Pública de Buenos Aires informou que o município está “trabalhando na restauração do monumento”. Os vândalos que “mutilaram” a estátua ainda não foram identificados.

A estátua do craque do Barcelona e capitão da seleção argentina, localizada no “Paseo de La Gloria”, no bairro de Puerto Madero, foi inaugurada pelo prefeito Horacio Rodríguez Larreta no dia 28 de junho de 2016.

Na época, Messi estava aposentado da seleção argentina e a homenagem foi vista como mais um forma de tentar convencer o ídolo a mudar de ideia – o que ocorreria meses depois.

Também estão instaladas no local estátuas de outros ícones do esporte argentino, como os tenistas Guillermo Vilas e Gabriela Sabatini, o jogador de basquete Manu Ginóbili e o piloto Juan Manuel Fangio, entre outros ídolos do esporte local.