Estádio em obras para Copa de 2018 pega fogo na Rússia

A exatamente um ano do início da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, um de seus estádios pegou fogo nesta quarta-feira. A Volgograd Arena, na cidade de Volgogrado, sofreu um incêndio nesta manhã. Segundo as autoridades locais, o fogo foi causado por negligência nas norma de seguranças, mas foi controlado, sem deixar nenhum ferido.

As imagens do incêndio foram divulgadas por várias emissoras russas e mostraram uma enorme nuvem de fumaça ao redor do estádio. “Havia simplesmente muita fumaça, o que fez parecer se tratar de algo muito grave, mas não houve nenhum dano importante. A fumaça danificou uma das colunas, mas isso pode ser pintado”, revelou um porta-voz não identificado do comitê organizador, à agência Reuters.

В Волгограде горит стадион, строящийся к ЧМ-2018 pic.twitter.com/hYrNivCTIK — РБ головного мозга (@belamova) June 14, 2017

A Stroytransgaz, empresa responsável pela construção do estádio que terá capacidade para pouco mais de 45.000 pessoas, alega que o incêndio foi causado por uma faísca de soldagem que se espalhou para alguma superfície de plástica. A Volgograd Arena é um dos oito estádios da Copa que não serão usados na Copa das Confederações, que começa no próximo sábado. O estádio receberá quatro jogos da fase de grupos do Mundial.