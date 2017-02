Essa doeu! Rafinha sofre corte profundo no supercílio

O meia brasileiro Rafinha Alcântara teve que deixar o campo de jogo por uma lesão impressionante. Aos cinco minutos do 2º tempo do confronto deste sábado entre Barcelona e Athletic Bilbao, o filho do ex-jogador Mazinho se chocou com o goleiro do seu próprio time, o alemão Ter Stegen, e abriu um enorme corte na região do supercílio esquerdo. Ainda caído no gramado, as câmeras de televisão mostravam o jogador do Barça caído no gramado e com um enorme sangramento. Rafinha acabou substituido pelo croata Rakitic.

Após a partida, o jornal espanhol Sport publicou a foto acima mostrando o resultado da trombada: um corte de quase quatro centímetros no rosto de Rafinha. O Barça venceu o Bilbao por 3 a 0 e está na segunda colocação do Campeonato Espanhol.