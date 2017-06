Em vídeo, Bruno Henrique revela acerto com Palmeiras

O volante Bruno Henrique confirmou nesta quarta-feira, por meio de suas redes sociais, que será jogador do Palmeiras. Vindo do Palermo, da Itália, o ex-jogador do Corinthians comentou já falou em ser campeão com a camisa do rival. “E aí torcida palmeirense, estou chegando para ser campeão com vocês e estou muito feliz por isso”, disse, antes de gritar os lemas, em italiano, da torcida. “Scoppia che la vittoria è nostra! (Vibra que a vitória é nossa). Avanti, Palmeiras”.

@brunohenrique.25 está chegando ao @palmeiras! @brunop11, @magoldfarb e toda a equipe OTB Sports estão muito felizes e confiantes no seu sucesso. Benvenuto, Bruno Henrique! A post shared by OTB Sports (@otb_sports) on Jun 14, 2017 at 6:55am PDT

A empresa que agencia o atleta também já dá a negociação como certa. “É oficial: Bruno Henrique fechou com o Palmeiras. O atleta está no Verdão até 2020.” O Palmeiras, no entanto, ainda não divulgou nota oficial comentando sobre a transferência.

Após a lesão de Felipe Melo, que passou por cirurgia na mão e ficará cerca de um mês e meio sem poder jogar, o Palmeiras foi em busca de uma reposição para o meio de campo. O volante fez 33 partidas pelo Palermo na temporada 2016/107. Com apenas 26 pontos conquistados, a equipe foi rebaixada do Campeonato Italiano na penúltima colocação.

(com Gazeta Press)