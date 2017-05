Em Portugal, jogador comete pênalti durante aquecimento

Um pênalti mais que inusitado marcou a rodada deste fim de semana da segunda divisão do Campeonato Português. O meia Budag Nasyrov, do Sporting B, cometeu a infração quando se aquecia atrás do gol, ao colocar a mão na bola que se perderia pela linha de fundo. A bobagem custou caro: sua equipe, que vencia o jogo, foi derrotada por 2 a 1 pela Acadêmica de Coimbra.

O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Nasyrov, meia nascido no Azerbaijão que atua pela equipe secundária do Sporting, queria apenas recolher a bola que saía pela linha de fundo e entregá-la ao goleiro adversário, mas não percebeu que estava dentro do campo. Jogadores do Acadêmica reclamaram e o juiz assinalou o pênalti, convertido, sem qualquer constrangimento, por Rui Miguel.

O árbitro da partida acertou ao assinalar o pênalti, já que, de acordo com as regras atuais, um jogador reserva ou até integrante da comissão técnica que cause interferência na partida deve ser punido com falta e expulsão (mesmo que Nasyrov tivesse tocado a bola apenas com o pé, a penalidade deveria ter sido marcada). Como seu gesto não evitou uma chance clara, o árbitro o puniu apenas com um cartão amarelo, além da marcação do pênalti.