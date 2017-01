Em novo formato, Copa do Brasil 2017 tem tabela definida

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira a tabela desmembrada de jogos da primeira fase da Copa do Brasil, que terá um novo formato em 2017. Pelo novo regulamento da competição, os duelos da primeira fase serão definidos em jogo único – quem vencer avança e, em caso de empate, o visitante será o classificado. O primeiro time entre os grandes do futebol brasileiro a estrear será o tricampeão Corinthians.

O clube paulista jogará no dia 8 de fevereiro, contra a Caldense, em Poços de Caldas (MG), às 21h45. Outros dois grandes do futebol nacional, Vasco e São Paulo estrearão na Copa do Brasil no dia 9 de fevereiro. O time carioca terá pela frente o Santos-AP, às 21 horas, em Macapá, enquanto a equipe tricolor enfrentará o Moto Club, às 21h30, no Castelão, em São Luís (MA).

Nesta primeira fase serão 80 times em campo em 40 jogos eliminatórios. As oito equipes que jogarão a Copa Libertadores de 2017 (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Grêmio e Chapecoense) entrarão direto nas oitavas de final, assim como o campeão da Série B (Atlético-GO), o campeão da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e o campeão da Copa Verde (Paysandu).

Na segunda fase as vagas também serão definidas por meio de jogo único, mas desta vez em caso de empate a determinação da classificação ocorrerá com disputa por pênaltis. Neste ano, a competição vai de 8 de fevereiro a 12 de outubro – em 2016, o Grêmio conquistou o título em 7 de dezembro.

