Em Manchester, Gabriel Jesus dança – e autografa queijo

Gabriel Jesus ainda não estreou pelo Manchester City, mas já faz sucesso nas ruas da Inglaterra. Neste domingo, o tabloide britânico The Sun destacou os primeiros dias do atacante brasileiro em Manchester e relatou um fato inusitado: um autógrafo em um pedaço de queijo.

O jornal divulgou a imagem do ex-jogador do Palmeiras assinando o queijo de uma fã. Em suas redes sociais, o jogador também vem mostrando momentos de sua intimidade – quase sempre reclamando do intenso frio europeu. No fim de semana, o atacante brincou e dançou com um músico que tocava saxofone pelas ruas e teve momentos de lazer com a mãe, o irmão e alguns amigos que levou para a Inglaterra.

Gabriel Jesus já treinou com os colegas e foi elogiado pelo técnico Pep Guardiola, mas ainda não tem previsão para estrear. Os momentos de descontração foram registrados pelo atleta e seus amigos no SnapGram e divulgados por uma fan page do jogador:

